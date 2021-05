Czy Platforma to już piąte koło u wozu, które trafi na szalupę Hołowni?

- Platforma staje się powoli bezużyteczna, chyba jako ta opcja, która zdaniem tego salonu się wypaliła i nie ma szans na to by wrócić do władzy i ponownie reprezentować interesy tegoż salonu – powiedział w programie #Jedziemy Michała Rachonia na antenie TVP.Info sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz.

Pojawiają się coraz częstsze spekulacje na temat całkowitego albo co najmniej częściowego rozpadu Platformy Obywatelskiej. W ubiegłym tygodniu pojawił się pierwszy sondaż tej partii, w którym uzyskała ona poniżej 15 proc. poparcia, a dokładnie 12 proc. W rekacji PO przedstawiło bardziej korzystny sondaż dający temu grupowaniu 19 proc., ale jak się okazuje – cytując tygodnik „Do Rzeczy” - został on przeprowadzony przez pracownię Kantar. - I to właśnie do niego „dotarł” „GazWyb” - czytamy w tygodniku.

- Był pan Palikot, w 2015 wymyślono Nowoczesną Ryszarda Petru, która miała być siłą centrową, proobywatelską. Teraz mamy kolejną próbę, kolejne podejście – Szymona Hołownię – stwierdził Andruszkiewicz.

- W mojej opinii, niektóre osoby bardzo ważne, których nie znamy z telewizji, a siedzą na zapleczu, reprezentują swoje miliardowe, nie do końca jasne interesy, one wiedzą, że Platforma Obywatelska tonie i w związku z tym muszą szybko sobie zbudować nową szalupę i tam idą ci ludzie z otoczenia Donalda Tuska. A tą szalupą jest Szymon Hołownia – podsumował polityk.

mp/tvp.info/niezalezna.pl/tygodnik do rzeczy