Czy PiS jest gotowy na walkę o życie nienarodzonych?

W związku z epidemią koronawirusa na świecie przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), fundacji Billa Gatesa i innych organizacji wiele krajów wprowadza ułatwienia dla możliwości dokonywania aborcji, tłumacząc to trudną sytuacją materialną społeczeństwa, rodzin a nawet samotnych kobiet. Z drugiej strony wiadomo, że do produkcji szczepionek nie tylko na koronawirusa ale też przeciwko innych chorobom wykorzystywany jest materiał z płodów dzieci zabijanych w łonach matek. Czy te sprawy należy łączyć ze sobą, czy jest to tylko kolejna spiskowa teoria dziejów?

W tej sytuacji walka o nienarodzone dzieci staje się obecnie jednym z najważniejszych tematów nie tylko w Polsce ale też na świecie. Kraje europejskie odczuwają skutki niżu demograficznego i zapaści gospodarczej spowodowanej pandemią koronawirusa.

W tej sytuacji szczególnie ważna jest troska o nienarodzone dzieci.

Czy partia rządząca jest już gotowa na taką mocą walkę? Czy my jako Polacy jesteśmy na to gotowi, żeby zmierzyć się z całą nawałnicą nie tylko obcych mediów w Polsce, ale też mediów światowych, ponieważ ataki medialne LGBT wydają się w tej sytuacji jedynie przygrywką.

Na portalu wpolityce.pl próbuje na to odpowiedzieć redaktor naczelna portalu Marzena Nykiel. Publicystka pisze m.in.:

- Są momenty dziejowe, za które politycy muszą wziąć szczególną odpowiedzialność. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało potężny mandat demokratyczny na kolejną kadencję od konserwatywnego elektoratu. Ich wyborcy to ludzie w większości świadomi politycznie, mający konkretne oczekiwania. To konserwatywne postulaty powinny zostać podejmowane jako pierwsze.

Podkreśla także:

- Zwarcie szeregów partyjnych PiS i przekaz medialny w ostatnich dniach pokazują, że jeśli tylko jest wola stworzenia silnej narracji w jakiejś sprawie, nie ma żadnych przeszkód w jej realizacji. Można przekonywać, podejmować wyzwania, wykorzystywać wszelkie formy i środki audiowizualne, media społecznościowe i TVP, by uzasadnić podjęte decyzje i zachęcić opinię publiczną do ich poparcia. Skoro więc PiS ruszyło do politycznego boju z najbardziej kontrowersyjnymi pomysłami, czas zająć się sprawami tożsamościowymi, na które czeka zdecydowana część wyborców.

Autorka zwraca szczególną uwagę na ochronę życia pisząc:

- Ochrona życia jest sprawą cywilizacyjną i absolutnie kluczową. Jeśli zostanie odpowiednio przygotowana, „poprą ją wszyscy dobrzy ludzie”, bo to w niej wyraża się prawdziwie humanitarna postawa.

Nykiej kończy swój tekst następującą konkluzją:

- Należy odwrócić ten zabójczy trend, popracować nad formacją lekarzy, świadomością kobiet, zacząć trwale i atrakcyjnie promować rodzinę, wdrożyć zapisy ustawy „Za życiem” i z autentyczną, pomysłową troską zmieniać myślenie społeczne. To jedno z podstawowych wyzwań, jakie stoi przed PiS w tej kadencji, choć lista oczekiwań wyborców jest oczywiście znacznie dłuższa. Jeśli nie zostaną podjęte, zawiedziony elektorat odpłynie, a lewicowy, do którego teraz próbuje się puszczać oko, i tak przy PiS-ie nie zostanie.





mp/wpolityce.pl/fronda.pl