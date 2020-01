,,Czy Pani jest normalna?'' Kuriozalny film Jachiry

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie! Właśnie przyjechała do Sejmu Komisja Wenecka. I wszyscy posłowie PiS gdzieś się pochowali” - mówi Klaudia Jachira na kolejnym kuriozalnym nagraniu, które postanowiła opublikować w sieci. Najwidoczniej rzeczywiście ma zamiar z Sejmu robić cyrk.

Dalej posłanka opowiada:

„Nie ma ministra Ziobry, ani wiceministrów. Ani nawet nikogo z ministerstwa sprawiedliwości. Nie ma też posłów, ani posła numer jeden. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie!”.

Jej film skomentował między innymi Marek Jakubiak:

„To jest techniczne zejście do pomieszczeń obsługi sejmu koło sali kolumnowej Pani poseł, dlatego tam jest pusto. Jeżeli szuka pani tam posłów to, tam ich Pani nie znajdzie. Proszę zapytać kogoś z pracowników sejmu wskażą Pani drogę do sali plenarnej”.

Pojawiają się i takie komentarze:

„Czy Pani jest normalna?

Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam”.

A komentarz jest w zasadzie zbędny. Chyba wszyscy właśnie tego się po Jachirze spodziewaliśmy – kabaretu.

dam/twitter,Fronda.pl