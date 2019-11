Czy nowa komisarz chce grillować Polskę jak Timmermans?

gmeil 27.11.19 17:51

Jeśli lewaczka to wiadomo że będzie krytykować prawicowe rządy a jeśli prawicowa to odwrotnie. Chyba że jest uczciwa ale szczerze wątpię.

U nas przeszedł marsz równości i wielka krytyka że faszyzm bo jakiś baner był nieodpowiedni, to że było milion flag i bez ekscesów nie miało znaczenia. We Francji wyrywają chodniki, walą brukiem w policjantów, palą samochody, tłuką szyby, policja strzela, trwa to tygodniami i pies z kulawą nogą się w Brukseli nie zapyta co to ma znaczyć