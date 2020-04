Czy koronawirus ,,uciekł'' z laboratorium w Wuhan? Nowe informacje

Czy Instytut Wirusologii w Wuhan może być źródłem pochodzenia koronawirusa? W mediach trwa spór o pochodzeniu SARS-CoV-2. Wszystkie tropy wskazują na pochodzenie naturalne, jednak aktualnie nie ma co do tego 100 proc. pewności – pisze Tomasz Teluk na łamach serwisu codzienna.net.

Niemniej wspomniany Instytut Wirusologii znajduje się w niedalekiej odległości targu. To wzbudza podejrzenia. Pisał o tym „The Lancet”, wskazując, że do pierwszej infekcji mogło dojść już w listopadzie 2019, a pacjent „0” i pierwszych 13 zakażonych nie mają żadnego związku z przebywaniem na targu w Wuhan.

Przyjrzyjmy się temu laboratorium. Wuhański Instytut Wirusologii Chińskiej Akademii Nauk to stosunkowo nowa placówka. Rozpoczęła działalność dopiero w 2018 r. Prowadzi ona badania nad najgroźniejszymi wirusami dla organizmu ludzkiego, takimi jak ebola czy marburg. Jest to placówka, która spełnia najwyższy stopień bezpieczeństwa biologicznego P4.

Amerykanie już dziś zapowiedzieli własne śledztwo w sprawie pochodzenia koronawirusa. Oczywiście jest to element wojny informacyjnej między Chinami a USA. Jednak w czasie jednej z wizyt w laboratorium w 2018 r. naukowcy już wtedy zgłaszali zastrzeżenia, co do kwestii bezpieczeństwa w wizytowanej placówce. Generał Mike Miller podczas konferencji w Pentagonie powiedział, że koronawirus prawdopodobnie powstał z przyczyn naturalnych, ale nie ma co do tego stuprocentowej pewności.