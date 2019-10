Czy jeśli wybory wygra KO, znów usłyszymy: 'pieniędzy nie ma i nie będzie'? Radni PiS o aferze z 500 Plus w Warszawie

"(...)dziś, w trakcie obrad rady miasta, Platforma Obywatelska nie zgodziła się na to, by prezydent Trzaskowski przedstawił informację o sposobie wykonywania programu 500 plus. Kontrola wojewody wykaże,m czy są jakieś wewnętrzne problemy ze strony ratusza, gdyż jak wiemy, pieniądze płyną zgodnie z terminami"-tłumaczył w rozmowie z portalem wPolityce.pl stołeczny radny i wiceminister sprawiedliwości, Sebastian Kaleta. Zdaniem polityka, komunikaty prezydenta i wiceprezydenta Warszawy na temat problemów z wypłatami świadczenia 500 plus są chaotyczne.