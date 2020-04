Czy Gowin jest narzędziem opozycji do przejęcia władzy?

Gowin jest zasadniczo zgodny z Borysem Budką co do wprowadzenia w Polsce stanu klęski żywiołowej na bardzo krótki czas, choćby na jeden dzień, co pozwoli na przełożenie w Polsce wyborów prezydenckich.

Polska podpisała z Niemcami i wieloma innym państwami umowy, na mocy których, w przypadku wprowadzenia w Polsce stanu nadzwyczajnego, budżet państwa będzie musiał wypłacić odszkodowania korporacją z tych państw, za straty jakie w wyniku takiego stanu by one poniosły.

Jeszcze gorsze konsekwencje od szkód finansowych polityki Gowina może mieć jednak zerwanie koalicji rządzącej, do czego jego obecne decyzje mogą prowadzić. Jeżeli do tego zerwania by doszło, PiS miałoby rząd mniejszościowy. Totalna opozycja, w sojuszu z Porozumieniem, miała by też okazję do odwołania rządu Morawieckiego i powołania swojego. W ten sposób opozycja, bez wyborów, przejęła by władzę w polskim Sejmie, mając ją już w Senacie.