Czy demokracja w UE może przetrwać?

W\\305\\202odek 6.9.19 16:09

Czy coś im przeszkadzało wprowadzać takie pomysły w latach 2007-2015? Nocna i świąteczna opieka lekarska, przynajmniej w mojej przychodni, jest. Reszta to są pobożne życzenia, szczególnie zmniejszenie umieralności na raka - najpierw trzeba dokładnie wiedzieć co to jest rak i jak powstaje, a tego do końca nie wiemy jednak.Niektóre ich pomysły których nie eksponują to np aborcja na życzenie i edukacja seksualna od przedszkola - nie odcięli się od nich. Związki partnerskie - proszę bardzo są śluby cywilne. I można tak dalej - top wszystko to mydlenie oczu aby zarobić parę głosów.