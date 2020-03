Czy czeka nas scenariusz włoski? Minister Zdrowia: To zależy...

robaczek 2.0 26.3.20 10:58

hahaha



no jak?





- to premier kłamał?

- to nie jestesmy tak gotowi jak mówiono?

- to jesusek nas nie odkazi?





oj dziadki i babcie ;]



ktos tu was w ch... robi ;]



ale chyba juz przyzwyczajeni





wazne!!1



na wybory!!!

poki jestescie ;]



spieszmy sie zbierac glosy od suwetrena, tak szybko odchodzi ;]







NO TO MACIE RZADY POPULISTÓW !!!!!





teraz was beda ratowac. oj ślicznie jest!!!



coraz śliczniej!!!



a wy jak?



straszek zaglada???????