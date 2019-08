Czy Amazonia to płuca ziemi? Oto obalenie mitu!!!

Maria Blaszczyk 27.8.19 18:29

Tylko że jak się palą - to do atmosfery trafia straszna ilość CO2 i pary wodnej. Do tego - to spalanie wymaga tlenu z atmosfery - i teraz jego ilość się gwałtownie zmniejsza. A to już jest problem... Tu bilans w żaden sposób nie jest bliski zera.



I do tego produkcja tlenu to nie jest jedyna funkcja lasów. Wartością samą w sobie jest ich bioróżnorodność. Żyją tam ludzie i zwierzęta.