,,Człowiek, który zawsze walczył o Polskę’’. W Warszawie pożegnano prof. Witolda Kieżuna

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz i licznych stowarzyszeń pożegnali dziś prof. Witolda Kieżuna. Ekonomista i były żołnierz Armii Krajowej zmarł 13 czerwca w wieku 99 lat.

Mszę świętą pogrzebową celebrowano w Bazylice św. Krzyża w Warszawie. Homilię wygłosił ks. prał. Bogdan Bartołd.

- „Przez 99 lat profesor Witold Jerzy Kieżun pisał piękną księgę swojego życia. Dzisiaj, w dniu pogrzebu, odczytujemy księgę niezwykle bogatą – ileż tam jest wątków, wydarzeń, faktów. Jak by ktoś powiedział, to gotowy scenariusz na znakomity, wciągający film. Warto do tej księgi sięgnąć, aby odkryć, że słowa dobry i wierny najpełniej opisują jego życie i dokonania. Służył Panu Bogu i ojczyźnie z honorem”

- mówił kaznodzieja.

Wskazał, że patrząc na życie prof. Kieżuna „możemy powiedzieć jedno: to był człowiek, który walczył o Polskę zawsze”.

- „Drogi Panie Profesorze, dokonałeś już swojego życia na tym świecie. Niech Twoje imię wyryte na kamiennej tablicy i wyryte pamięcią w ludzkich sercach trwa przez długie lata”

- apelował duchowny.

W trakcie uroczystości prezydencki minister Adam Kwiatkowski odczytał list od pary prezydenckich.

- „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu prof. Witolda Kieżuna. Oboje mamy jeszcze świeżo w pamięci wizytę u pana profesora na początku lutego, kiedy mieliśmy zaszczyt i przyjemność złożyć mu życzenia z okazji 99. urodzin. Dzisiaj zaś już po raz ostatni żegnamy tego wybitnego uczonego i gorącego patriotę, bohatera Powstania Warszawskiego, badacza i praktyka zarządzania, wnikliwego krytyka procesu transformacji ustrojowej”

- napisali prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Przypomnieli, że prof. Kieżun walczył o Polskę nie tylko jako żołnierz, ale też jako student i wykładowca, każdego dnia podejmując trud dla dobra wspólnego.

- „Na każdym z tych pól aktywności zapisywał przepiękne karty”

- wskazali.

- „Jesteśmy przekonani, że śp. profesor Witold Kieżun pozostanie na zawsze w naszej pamięci i że będziemy stale powracać do jego wybitnego dorobku, by czerpać z niego mądrość na przyszłość, budując wolną, silną, nowoczesną i bezpieczną Rzeczpospolitą”

- podkreślili.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

A światłość wiekuista niechaj Mu świeci

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

Amen!

kak/PAP, IAR