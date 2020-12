Członkowie LGBTQ mają tak wiele do zaoferowania światu – uważa konsultant watykańskiej Dykasterii ds. komunikacji

Ksiądz James Martin SJ – jak podaje wiele mediów – to jeden z najbardziej znanych lobbystów LGBT w sutannie. Popiera on jawnie zmianę nauczania katolickiego w odniesieniu do homoseksualizmu. Głośno zrobiło się po jego wypowiedzi w listopadzie, w której stwierdził, że przykrywką dla homofobii jest domaganie się respektowania wolności religijnej przez katolickie agencje adopcyjne, które odmówiły adoptowania dzieci przez pary homoseksualne.

Ksiądz James Martin SJ jest konsultantem watykańskiej Dykasterii ds. komunikacji. W sposób bardzo entuzjastyczny pochwalił on decyzję Joe Bidena na temat ministerialnej nominacji dla polityka, który jest znany głównie ze swojego homoseksualizmu. Pete Buttigieg otrzymał od Bidena tekę ministra transportu.

W mediach społecznościowych ks Martin SJ umieścił entuzjastyczn wpis:

- Gratulacje dla @PeteButtigieg, nominowanego przez @JoeBidena na stanowisko Sekretarza Transportu. Gdyby został zatwierdzony, byłby pierwszym jawnie homoseksualnym członkiem gabinetu prezydenckiego. Kolejny historyczny krok dla społeczności #LGBTQ, której członkowie mają tak wiele do zaoferowania światu

mp/LifeSiteNews.com/DoRzeczy.pl