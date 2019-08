Czesi migrują do Niemiec. Szukają tanich mieszkań. Robią to także Polacy

To dość niespotykane zjawisko. Czesi emigrują do Niemiec szukając tam... tańszych mieszkań. U naszych południowych sąsiadów tempo wzrostu cen nieruchomości jest niezwykle szybkie. Czesi mieszkający w pobliżu niemieckiej granicy wolą szukać lokum we wschodnich landach RFN niż we własnym kraju.