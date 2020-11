Część posłów opozycji przejdzie do klubu PiS? ,,Kwestia tygodni''

„Tak jak kiedyś mówił prezes partii Jarosław Kaczyński, jeśli ktoś się do nas uśmiecha, to my się odwzajemniamy uśmiechem” – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości zbliżony do kierownictwa partii, odnosząc się do doniesień wedle których szeregi klubu PiS zasilić mają niektórzy posłowie Koalicji Polskiej.

Politycy PiS, z którymi rozmawiała PAP podkreślają też jednak, że decyzja w tej sprawie to raczej kwestia tygodni, a nie dni. Dzięki nowym członkom klubu partia rządząca miałaby zyskać bufor w razie, gdyby doszło do kolejnego buntu, podobnie jak miało to miejsce przy okazji głosowania nad „Piątką dla zwierząt”.

Wspomniany polityk dalej dodał:

„Jeśli ktoś chce dołączyć do obozu dobrej zmiany, wpleść swoje postulaty w nasz program, uzupełnić go, to my zawsze jesteśmy otwarci na takie rozmowy. Najważniejsze, aby takie osoby wniosły merytoryczny wkład”.

Zaznaczył jednak, że rozmowy w tej sprawie wciąż trwają i nie podjęto jeszcze żadnych decyzji.

