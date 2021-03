Czego bał się Tusk? Burza po ujawnieniu nagrania

TVP1 wyemitowało wczoraj fragment tajnej narady ówczesnego premiera Donalda Tuska z Edmundem Klichem po Katastrofie Smoleńskiej. Emisja wywołała ogromne emocje wśród internautów. „Donald Tusk powinien trafić przed Trybunał Stanu!” – pisze Dariusz Matecki.

Nagranie pochodzi z narady, do której miało dojść 23 kwietnia 2010 roku. Uczestniczył w niej Edmund Klich, akredytowany przedstawiciel Polski przy wojskowo-cywilnej komisji rosyjskiej badającej przyczyny tragedii. Wziął w niej udział również minister obrony Bogdan Klich, minister spraw wewnętrznych Jerzy Miller, odpowiedzialny za kontakty z rodzinami minister Michał Boni, minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, szef KPRM Tomasz Arabski oraz sekretarz kolegium służb ds. specjalnych Jacek Cichocki.

Narada miała zostać zwołana z dwóch powodów. Pierwszy to prośba Edmunda Klicha, który potrzebował wsparcia rządu w pełnieniu swoich obowiązków w Rosji. Drugim było „wystąpienie publiczne pana przewodniczącego”. Chodziło o wywiad, jakiego Klich udzielił stacji TVN.

- „Zasady są jasne. Projekt raportu przygotowuje strona rosyjska. My mamy 60 dni na odpowiedź i wszystko. Oni tę odpowiedź, te nasze uwagi mogą uznać albo nie”

- mówił wtedy Klich.

Wywiad nie spodobał się premierowi Tuskowi.

- „Niestety uważam, że to wystąpienie nam utrudni, a nie ułatwi wyjaśnianie tej sprawy od strony obalania różnych spiskowych teorii”

- mówił polityk.

- „Prawdziwe źródło niepokojów w Polsce to jest, czy to zrobili Rosjanie. To są te najgroźniejsze spekulacje”

- dodawał.

Klich wyjaśniał natomiast, że spotkał się z dziennikarzami, bo próby kontaktu z rządem były nieskuteczne.

- „Nie miałem zamiaru nawet informować mediów, ale widzę, że nie ma szans na spotkanie. W związku z tym podjąłem ten dramatyczny krok. Bo ja czuję na sobie wielką odpowiedzialność za to, co robię, natomiast w tej mojej pracy nie było żadnego zrozumienia osób, z którymi się kontaktowałem”

- słyszymy na nagraniu.

Komentując nagranie z mającej trwać cztery godziny narady, Edmund Klich stwierdził w wyemitowanym wczoraj materiale:

- „Gdyby to było na poziomie wyższym niż akredytowany i byłoby to nagłośnione w opinii publicznej, to wtedy być może Rosjanie by się bardziej ugięli, w tamtym czasie, bo później to już wszystko było zbyt późno”.

Emisja wywołała wiele emocji wśród internautów, którzy piszą m.in. o konieczności wyciągnięcia konsekwencji wobec ówczesnego premiera.

Donald Tusk powinien trafić przed Trybunał Stanu! — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) March 18, 2021

Wstrząsające nagranie tajnej narady ujawniła przed chwilą Anita Gargas. Premier Donald Tusk mówi 23 kwietnia ze dopiero tego dnia dowiedział się o możliwości nieoddawania Rosjanom smoleńskiego śledztwa. Jeśli mówił prawdę - jest kretynem. Jeśli kłamał - jest zdrajcą. https://t.co/8y3HYXnqFW — Maciej Pawlicki (@MaciejRPawlicki) March 18, 2021

Co za amatorka‼️

Przez 4 dni rząd Tuska nie konsultował, nie sprawdzał i nie wiedział nic o innych ścieżkach prawnych. Bez żadnego oporu zgodziliśmy się na propozycję ruskich🤦‍♂️ Nie wierzę😱 pic.twitter.com/4v2oFp32Hh — 𝙋𝙤𝙡𝙨𝙠𝙖 𝙎𝙪𝙬𝙚𝙧𝙚𝙣𝙣𝙖🇵🇱 (@SuwerenaPL) March 18, 2021

Oto jak Tusk traktował Klicha, który ledwo widząc na oczy po powrocie z Rosji przyjechał z nim na spotkanie, które odbyło się wyłącznie dlatego że Klich zmusił do niego Tuska swoim wystąpieniem w TVN-nie!

Taki z Tuska dobry, miły mąż stanu! To kawał, bardzo złego drania... pic.twitter.com/MYNVDiIzmQ — Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) March 18, 2021

kak/niezależna.pl, Twitter