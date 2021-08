Czas na remont i przemeblowanie? Co ciekawego znajdziemy do ogrodu w ofercie wakacyjnej od Castorama

Cieplejsze dni zachęcają do wypoczynku na świeżym powietrzu, a najlepszym do tego miejscem jest własny ogród. Odpowiednia aranżacja przydomowej przestrzeni może zamienić ją w prawdziwą strefę relaksu, dlatego jeśli w planach masz odświeżenie swojego ogrodu, koniecznie sprawdź ofertę Castoramy.

Castorama — meble ogrodowe

Na remontowej liście nie może zabraknąć nowych mebli, które sprawią, że Twój ogród zamieni się w przestrzeń do wypoczynku dla całej rodziny. Jakie będą najlepsze? Przede wszystkim wygodne, wytrzymałe i praktyczne, a takie znajdziesz w wakacyjnej ofercie sklepu Castorama, która została dobrana tak, by każdy wybrał coś dla siebie. Chcesz zagospodarować duży taras? Zwróć uwagę na rozbudowane zestawy mebli ogrodowych, które wypełnią przestrzeń i zapewnią szczególny komfort. Większy, rozsuwany stół, przy którym pomieści się cała rodzina, fotel, w którym można się wygodnie rozsiąść czy długa ławka — wybierz zestaw, który będzie dopasowany do Twoich potrzeb.

Oferta Castoramy wychodzi także naprzeciw posiadaczom niewielkich balkonów i pokazuje, że mała ilość miejsca nie stoi na przeszkodzie ciekawej aranżacji. Jeśli nie dysponujesz dużą przestrzenią, rozwiązaniem będą dla Ciebie kompaktowe zestawy mebli ogrodowych, wyposażone w krzesła i stoliki kawowe w mniejszych rozmiarach. Warto także wspomnieć, że w ofercie Castoramy znajdziesz gotowe zestawy, a także te w wersji modułowej. Jeżeli zależy Ci na ustawieniu mebli według własnego gustu, wybierz drugi wariant. Zakupowych ograniczeń nie stanowi także materiał i styl proponowanych zestawów. Drewno, technorattan czy metal — zadecyduj! Więcej ogrodowych inspiracji dostarczy Ci gazetka promocyjna Castorama.

Castorama — oświetlenie ogrodu

Klimatyczny nastrój w Twoim ogrodzie stworzy również odpowiednie oświetlenie. Co znajdziesz w ofercie Castoramy? Między innymi lampy solarne, które nie tylko zapewnią odpowiednią ilość światła niskim kosztem, ale także będą stanowiły nietuzinkową dekorację. Kolejna ofertowa propozycja to oprawy zewnętrzne, jak na przykład kinkiety, niskie lampy stojące czy latarnie. Wygląd swojego ogrodu odmienisz także za pomocą oświetlenia tarasowego, na które zazwyczaj składają się lampki wyposażone w czujnik ruchu oraz zmierzchu, co czyni je energooszczędnym rozwiązaniem.

Castorama — akcesoria

Aranżując swój ogród musisz także pamiętać o kilku przydatnych akcesoriach. Pierwszy na liście jest parasol, który osłoni Cię przed intensywnym słońcem i zapewni przynoszący ulgę cień. Rozwiązaniem będą także pawilony ogrodowe oraz markizy. Gdy już zadbasz o słoneczny komfort, pomyśl także o wygodnym hamaku czy większej huśtawce — relaks na świeżym powietrzu gwarantowany. Castorama nie zapomniała także o miłośnikach grillowania, w ofercie sklepu nie brakuje grilli ogrodowych, niezbędnych akcesoriów oraz środków czyszczących.

Wisienką na torcie każdego remontu są odpowiednio dobrane dodatki, a tych zdecydowanie nie brakuje w ofercie Castoramy. O czym warto pamiętać? Przede wszystkim o poduszkach ogrodowych, które przyniosą wygodę podczas siedzenia. Różnorodne wzornictwo i kolory pozwolą Ci zaaranżować balkonową przestrzeń według wybranego stylu.

Ogród — Twoja strefa relaksu

Ogrodowa strefa relaksu jest na wyciągnięcie Twojej ręki. Zamień plany na działania i stwórz własne miejsce do wypoczynku, a jeżeli chcesz sprawdzić budowlaną ofertę także innych sklepów, odwiedź stronę Gazetkowo.pl.