,,Czas na kolejny Smoleńsk'' - Czy to nowe plany lewackiej dziczy?

W środę Trybunał Konstytucyjny przedstawił w środę pisemne uzasadnienie do wyroku dotyczącego ochrony życia. Wyrok TK został opublikowany w Dzienniku Ustaw zgodnie z wymogami konstytucyjnymi, co dało Strajkowi Kobiet i środowiskom popierającym aborcję kolejny pretekst do protestów, w trakcie których przeważały wulgarne hasła, ataki na niezależnych dziennikarzy oraz podburzenie do zamieszek.

- Czas na kolejny Smoleńsk – możemy przeczytać na jednym z transparentów uczestników protestów proaborcyjnych.

W trakcie protestów 3 osoby wdarły się na teren Trybunału Konstytucyjnego i zostały zatrzymane przez policję. Wśród nich była jedna z liderek Strajku Kobiet Klementyna Suchanow.

