Czarzasty: Świat Kidawy-Błońskiej jest śmierdzący, zatęchły

„I w tym drugim znowu są dwa światy: jeden, lewicowy, który reprezentuje pan Biedroń, a drugi świat to są wszystkie odcienie prawicy. To jest taki świat dla mnie trochę śmierdzący, zatęchły”.

Dalej zaś, odnosząc się do słów Kidawy-Błońskiej, która nieco przychylniej wypowiedziała się na temat liberalizacji prawa do aborcji stwierdził:

„To też jest zatęchłe, to zmienianie zdania. Niech pan zobaczy, co PO robi z wiekiem emerytalnym - najpierw podniosła, teraz zmienia zdanie. Co robi z 500+? Najpierw jesteśmy przeciw, teraz za. To nie jest zatęchłe? Jednakowe mundurki ma polska prawica i jej odcienie, Biedroń ma inny”.