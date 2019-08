Czarzasty: Schetyna jest mistrzem destrukcji

„Wróg to PiS. My chcemy wygrać z PiS-em. Pan Schetyna nie walczy już z PiS-em. Pan Schetyna walczy o przywództwo na opozycji”

„Idziemy innymi drogami, bo rozbijanie PSL-u, SLD, informowanie o tym, to pani Lubnauer powiedziała ostatnio: proszę nie głosować na inne komitety, bo głosy będą stracone. Znam tę narrację. Ta narracja się skończyła rządem PiS-u. W związku z tym pan Schetyna uznał, on już tylko walczy żeby nie było większości konstytucyjnej PiS-u. Ja walczę o to, żeby z PiS-em wygrać. Lewica walczy o to, żeby z PiS-em wygrać”.