Cymański: Pozycja Jarosława Kaczyńskiego będzie ogromna

„Jeżeli szef wszystkich szefów wejdzie do rządu, jego pozycja będzie ogromna” – powiedział dziś poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański.

Polityk w rozmowie na antenie Radia Plus odnosił się do informacji, wedle których prezes Prawa i Sprawiedliwości ma wejść do rządu i zostać wicepremierem. Miałby zostać szefem komitetu ds. bezpieczeństwa i nadzorować resorty sprawiedliwości, obrony narodowej oraz MSWiA. To, że Kaczyński rzeczywiście najpewniej znajdzie się w nowym rządzie potwierdził między szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Cymański podkreślił, że rolę prezesa PiS trudno przecenić:

„Niektórych doprowadza to do pasji, padają straszne słowa, ale tak jest. To owoc wielu lat, niektórzy mówią, że jest mistrzem cierpliwości, bo zasmakował też kiedyś porażek”.

Zaznaczył, że pozycja Kaczyńskiego będzie wówczas ogromna, co jednak nie jest uwłaczające, bo premiera także nadzoruje zaplecze polityczne.

Zdaniem polityka Solidarnej Polski jeśli nie będzie zgody między opiniami premiera i wicepremiera, najpewniej Morawiecki da się przekonać, co w niczym nie przeszkadza, bo najważniejsze jest to, aby rząd dobrze rządził.

dam/Radio Plus,Fronda.pl