Cóż za buta!!! Trzaskowski do Kaczyńskiego: Prezes obiecuje, w budżecie nie ma

"Wszystkie pieniądze, które są potrzebne po to, by to 500 plus w Warszawie było wypłacane, zostały przekazane władzom miasta. Ostatnia transza 26 września. Nie ma żadnych przeszkód, jest tylko polityka"-stwierdził dziś prezes PiS. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, postawa prezydenta stolicy to zapowiedź "tego, co będzie się działo, jeżeli nasi przeciwnicy przejmą władzę, co będzie się działo z tym wielkim programem społecznym, który zrealizowaliśmy i który będziemy w dalszym ciągu kontynuować i rozwijać. Być może to jest w ogóle próba, która ma sprawdzić, w jaki sposób Polacy, polskie rodziny na to reagują".