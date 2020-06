Co zrobić, aby dziecko ukochało Mszę Świętą?

Msza Święta jest największym darem Boga dla ludzi. Od jakości naszego uczestnictwa we Mszy Świętej zależy jakość naszego chrześcijańskiego życia i zbawienie. Jest zatem koniecznością, aby umieć w odpowiedni sposób przekazać najmłodszemu pokoleniu prawdę o istocie Eucharystii, dlaczego trzeba ją szanować i czcić. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, jak wiele zależy od właściwego uczestnictwa dziecka we Mszy Świętej od najmłodszych lat. Na co warto zwracać uwagę? Jakie zachowania dziecka wolno akceptować, a które szkodzą jego dojrzewaniu i dorastaniu do tajemnicy Eucharystii? - na te pytania odpowiada ks. Sławomir Kostrzewa w kazaniu wygłoszonym na zakończenie rekolekcji dla Polonii Polskiej Misji Katolickiej w Koblenz, 27 października 2019 r.