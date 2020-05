Co za klasa! Prezydent dziękuje Małgorzacie Kidawie-Błońskiej za rywalizację

JS 15.5.20 14:07

POKO ma teraz wielkie pretensje do Tuska że z wyborami prezydenckimi pomyliły mu się wybory piękności, wystawiając Sophię Loren polskiej polityki.



Polska to nie USA, gdzie przegrany kandydat potrafi zrobić dobrą minę do złej gry i pogratulować zwycięscy. Robi to po to aby przypodobać się ludziom i pokazać swój hołd i raczej sztuczny niż szczery uśmiech, że wygrał "lepszy" kandydat mający większe poparcie w społeczeństwie. Pani Kidawa-Błońska nie potrafi pogodzić się z przegraną, że Polska obiera lepszy kierunek.Nie dostanie obiecanej nagrody od niemieckiej agentury za nie wykonanie zadania.

Pozdrawiam