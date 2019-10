Co za buta!!! Schetyna: 500 Plus to nasza zasługa

"Byłem zaskoczony tym co Wałęsa powiedział na konwencji. Po pierwsze, było to dzień po pogrzebie. Po drugie Kornela Morawieckiego znam od lat, sam byłem w Solidarności Walczącej. To moja duma i ważna część mojego życia"-ocenił.

"Jeżeli prezes Kaczyński w oczywisty sposób mówi nieprawdę, to dziennikarz powinien reagować. Każdy polityk KO mówi codziennie, że to co zostało dane, nie będzie odebrane. Jeżeli ktoś odpowiada, że to jest próba przygotowania zabrania, kłamie. Polacy powinni więcej zarabiać, nie wystarczą transfery socjalne"-przekonywał lider PO. Co więcej, zdaniem polityka, to właśnie rządowi PO-PSL polskie rodziny mogą zawdzięczać 500 Plus.