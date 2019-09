Co z reformą sądów? Ważna deklaracja prezesa PiS: Nie cofniemy się!

Dam 19.9.19 18:00

Kaczyński mówi krótko: Opozycja lewacka to grupa lumpenproletariatu, a ci którzy ich popierają to lewaccy degeneraci i zdrajcy, ludzie zdeformowani intelektualnie. A zatem, wyborca PO to szczęśliwy idiota, któremu ścierwomedia głównego nurtu odebrały rozum i honor. Jak J. Kaczyński będzie premierem to ustanowimy dla wszystkich lemingów ogólnopolski dzień do świętowania - dzień świra ! Oczywiście zaprosimy dla nich światowej sławy aktorów (m.in. W. Pszoniak, J. Gajos, R. Jankowski, O. Łukaszewicz) - też świrów !