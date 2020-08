Co z legalnością pochówku Piotra Woźniaka-Staraka? To jeszcze nie koniec

Jak ustalił „Super Express” sprawa legalności pochówku tragicznie zmarłego Piotra Woźniaka-Staraka ruszy od nowa, ponieważ pojawiły się nowe kluczowe informacje w tej sprawie.

Wyrok w tej sprawia miał zapaść 12 sierpnia, a policja chciała ukarania brata matki zmarłego, Mirosława S. w wysokości 500 zł, a obwiniony wnosił o uniewinnienie.

Na temat rozpoczęcia procesu na nowo czytamy w "Super Expressie":

- W prokuraturze toczy się postępowanie w sprawie z art. 90. prawa budowlanego. Prokurator w tamtym postępowaniu poprosił o opinię, która ma wyjaśnić, czy miejsce, w którym spoczęła urna z prochami pana Piotra Woźniaka-Staraka, to katakumby czy też grób murowany. To może mieć znaczenie przy ustaleniu, czy mamy do czynienia z czynem zabronionym. Poczekamy, aż będzie można zapoznać się z treścią opinii

Opinia ta ma być gotowa na początku września, jak informuje dziennik.







mp/super express