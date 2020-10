Co z długami Nowoczesnej? Kuriozalna odpowiedź Lubnauer!

Katarzyna Lubnauer najwidoczniej zupełnie nie przejmuje się losami ugrupowania, którego jeszcze nie tak dawno była liderem. Dziś została zapytana o to, co z długami Nowoczesnej. Jej odpowiedź była co najmniej dziwna.

O to, jaki jest obecnie dług ugrupowania, któremu Lubnauer swego czasu szefowała, zapytał ją red. Robert Mazurek. Ta odpowiedziała:

„Nie mam zielonego pojęcia”.

Stwierdziła też, że jest to „dobra sytuacja”, ponieważ nie jest obecnie przewodniczącą ani skarbnikiem partii.

dam/RMF24,Fronda.pl