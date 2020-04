Co trzecia firma sparaliżowana przez koronawirusa

Według badania obecnie bez zmian pracuje co czwarta firma. Pytanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o to, co najbardziej pomogłoby w przetrwaniu kryzysu, w większości przypadków spotkało się z odpowiedzią, że najbardziej korzystne byłoby anulowanie składek na ZUS przez kilka miesięcy. Liczy na to aż 67 proc. firm.