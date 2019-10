Co Jachira chowa w Sejmie? Mocny komentarz Pawłowicz

PiotrS 24.10.19 11:00

Po przeczytaniu tego istotnie ważnego artykułu, stwierdzam, ze chyba zostanę dziennikarzem...

popróbuję



Tytuł:

Masakra!!! Nie uwierzysz co się dzieje na warszawskiej Ochocie! Musisz to wiedzieć!



Treść.

Ok 6.44 rano, sąsiad pana Macieja wychodząc do pracy głośno tupał na schodach. Przy samym wejściu upuścił papierek. Czujni mieszkańcy zauważyli, że było to opakowanie po cukierku nie produkowanym już od 6 lat.

Brak pieniędzy?

Wszelkie prawdopodobieństwo wskazuje na to, że sąsiad pana Macieja gustuje w starych słodyczach.