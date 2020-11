Co dla Polski oznaczałaby wygrana Bidena? ,,On wie, że to jest w interesie USA''

Wciąż trwa liczenie głosów oddanych w wyborach prezydenckich w USA. Obecnie urzędujący prezydent Donald Trump według najnowszych danych ma niestety coraz mniejsze szanse szanse na reelekcję. Co w przypadku, kiedy to Joe Biden zostanie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński ocenił:

„Joe Biden wie, że w interesie Ameryki jest utrzymanie bliskiego sojuszu z Polską”.

Dodał, że interesy USA jeśli chodzi o powstrzymanie Rosji oraz utrzymanie silnych więzów transatlantyckich są zbieżne z tym, o co zabiega Polska. Jabłoński przypomniał też:

„Mamy bardzo dobre doświadczenia we współpracy z administracją Trumpa. Jednocześnie trzeba pamiętać, że poważne państwa kierują się przede wszystkim swoimi interesami, a nie sympatią do tego czy innego kraju, rządu”.

Dodał, że także Demokraci doskonale rozumieją, jak istotne jest tutaj podejście do Rosji czy gazociągu Nord Stream 2, co pokazały chociażby głosowania w Kongresie. Jabłoński odnosząc się do wypowiedzi Bidena w trakcie kampanii wyborczej zaznaczył:

„Oddzielałbym emocje, słowa wypowiedziane w kampanii wyborczej, od realnych działań podejmowanych dla realizacji strategicznych interesów państwa”.

