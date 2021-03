Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą? Kowalski: Nie zagłosujemy za funduszem

RMF FM podało nieoficjalnie, że w czasie spotkanie z kierownictwem PiS Jarosław Kaczyński miał zapowiedzieć, iż głosowanie nad unijnym budżetem i funduszem odbudowy potraktuje jako test lojalności koalicjantów. Tymczasem poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski przekonuje, że jego ugrupowanie nie zagłosuje za tym funduszem.

- „Po pierwsze, ponieważ jest to uwspólnotowienie długu i wstęp do federacyjnej Europy oraz wstęp do ingerencji w tzw. suwerenność gospodarczą i politykę fiskalną. Nie ma ani jednej analizy kosztów tego długu”