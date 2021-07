CKE podała wyniki egzaminów ósmoklasisty. Najgorzej z … matematyki

"Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 47 proc." – podaje w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

W tym roku ósmoklasiści musieli również przystąpić do pisemnego egzaminu z języka obcego.

Najczęściej wybierany był język angielski, a średni wynik uzyskany przez uczniów to 66 proc. punktów. Z j. niemieckiego – 49 proc., rosyjskiego – 57 proc., francuskiego – 79 proc., hiszpańskiego – 69 proc. i włoskiego – 77 proc.

Absolwenci ósmych klas wyniki swoich egzaminów poznają w piątek, ale zaświadczenia o wynikach egzaminu otrzymają dopiero 9 lipca.

Zgodnie z przepisami przy ubieganiu się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych, połowa punktów do zdobycia pochodzi właśnie z dobrze zdanego egzamin ósmoklasisty. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Każdy uczniów może sprawdzić wyniki swojego egzaminu przez Internet. Należy w tym celu zalogować się do specjalnego systemu za pomocą numeru PESEL oraz hasła otrzymanego w szkole. Wyniki dostępne są już od godz. 10.

mp/cke.pl/polskieradio24.pl