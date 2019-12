Cimoszewicz odpowie za spowodowanie wypadku? Nowe informacje

Do wypadku doszło z udziałem Włodzimierza Cimoszewicza doszło osiem miesięcy temu w Hajnówce (miasto w województwie podlaskim). Volkswagen, którym kierował polityk, potrącił starszą kobietę jadącą na rowerze. Rowerzystka trafiła do szpitala, a niedługo potem okazało się, że pojazd byłego premiera nie miał aktualnych badań technicznych. Włodzimierz Cimoszewicz mógł ponadto zbiec z miejsca wypadku.

"Ta sprawa nie jest zamknięta i szczerze mówiąc zupełnie nie wiem co się dzieje w tej sprawie. Trwa postępowanie w prokuraturze w Białymstoku. Ale ja od niej - od początku maja kiedy to zdarzenie miało miejsce - nie uzyskałem żadnej informacji w tej sprawie. Żadnego kontaktu między mną i prokuraturą nie było"-powiedział "SE" sam Cimoszewicz. Polityk narzekał, że jego samochód został zatrzymany do badań na "zdumiewająco długi czas"- pół roku,"biorąc pod uwagę, że doszło do pęknięcia jednego plastikowego elementu. Teraz jeżdżę tym samochodem i czekam na dalszy rozwój wydarzeń"-powiedział Cimoszewicz.