'Chodziło o grę słów...' Jachira tłumaczy się z żenującego 'happeningu'

JS 23.9.19 19:03

Apel do fronda.pl



Możecie przestać pisać o tej za przeproszeniem durnej młodej dziewczynie ? Cały czas robicie jej REKLAMĘ popularność a co chwila zwracając na nią uwagę budujecie jej wizerunek. To nic że negatywny ale jak o kimś jest głośno, to znaczy że jest popularny.

Pozdr.