,,Chmury ognia’’ w stanie Oregon. Spłonęło już kilkaset domów

Strażakom wciąż nie udało się opanować pożarów w południowym wschodzie stanu Oregon. Ewakuować musiało się już ponad 2 tys. osób. Spłonęło kilkaset domów.

Z pożarami w stanie Oregon strażacy mierzą się już wiele dni. Z uwagi na zmienny wiatr i trwającą od lat suszę sytuacja jest niezwykle trudna do opanowania. Ugaszone pożary po chwili wybuchają na nowo. Do tej pory ogień zniszczył kilkaset domów, a 5 tys. jest zagrożonych. Ewakuowano ponad 2 tys. osób.

Rzeczniczka straży pożarnej Holly Krake wyjaśnia, że dodatkowym utrudnieniem są „chmury ognia, które powstają z ogrzanego nad pożarem powietrza, osiągając ekstremalnie wysokie temperatury. Unoszą ze sobą pył i sadzę nawet do wysokości 10 kilometrów.

The Bootleg Fire burning in southern Oregon, which has grown to nearly 77,000 acres, is threatening Path 66 — a vital electric line corridor linking the state’s power grid with that of Northern California’s. https://t.co/jlw5AnwD7U pic.twitter.com/3oiNyQRI4t