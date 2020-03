Chiny: Władze ukryły 40 tys. przypadków zarażeń

man.of.Stagira 23.3.20 15:07





„DIAMENT znaleziony w popiele” – Warszawa 1995 - Copyright by Krzysztof Kąkolewski

(Dokument o najszlachetniejszym bohaterze powieści Jerzego Andrzejewskiego „Popiół i diament” (postać Szczuki) a właściwie o jego pierwowzorze historycznym oraz o prawdziwym Maćku Chełmickim – który ...przeżył.)



fragment nr 02



Cytat



Wiedział o przygotowaniach do pogromu Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 roku lub osobiście tymi przygotowaniami kierował. Trudno zarzucić mu dowodzenie atakiem na dom żydowski przy Plantach w Kielcach, ponieważ kwestia dowodzenia nie została rozwikłana. Do akcji różne pododdziały wchodziły oddzielnie – nie zrobił jednak nic, by je powstrzymać przed zbrodniami i rabunkiem, a przebiegowi walki (Żydzi także strzelali) przyglądał się przez lornetkę. Po krótkim uwięzieniu, uniewinniony, awansował. Historia udziału Władysława S. i innych wyższych oficerów z resortu MBP w przygotowaniu i nadzorowaniu przebiegu pogromu to osobna sprawa.



Władysław S. był oddany partii jak może nikt z polskich komunistów średniego szczebla, przepojony nienawiścią klasową do inteligencji, właścicieli ziemskich, burżuazji, Kościoła, księży i Żydów (jako student więzienny Marksa nadawał Żydom automatycznie tzw. treść klasową uznając ich za wyzyskiwaczy). Był –w odróżnieniu od inteligenckich szczytów KPP –plebejuszem. Wyczuwał, gdy doszło do sojuszu niemiecko-sowieckiego, że hitlerowcy w swojej masie są plebsem, nosicielami populistycznej, zrównującej, niwelującej społeczeństwo idei.



Bez jego zgody byli członkowie KPP nie mogliby się zbierać w siedzibie Gestapo w stolicy dystryktu radomskiego (obejmującego dawne województwo kieleckie) w roku 1940 i pobierać zapomogi w wysokości 20 Deutsche Mark. Ciąży na nim zarzut przekazywania list oficerów WP którzy ukrywali się przed niewolą, a potem nazwisk członków ZWZ AK do Gestapo.



Cała grupa komunistów w dystrykcie radomskim otrzymała od Władysława S. rozkaz współpracy z Gestapo, nawet po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, w celu demaskowania ZWZ-AK przed Gestapo.”



Koniec cytatu



(ciąg dalszy nastąpi)



