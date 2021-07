Chiny szantażowały Watykan? W tle aplikacja dla homoseksualistów

Katolicki portal „The Pillar”, który wywołał poruszenie informacją, iż sekretarz generalny Konferencji Biskupów USA regularnie korzysta z aplikacji Grindr dla homoseksualistów, teraz podaje kolejną wstrząsającą informację o używaniu tej aplikacji w Watykanie. Grindr umożliwia kontaktowanie się homoseksualistom w celu nawiązania przelotnego związku. „The Pillar” twierdzi, że ma dostęp do danych z Grindr oraz innych tego typu aplikacji, pokazujących używanie ich na obszarach Watykanu niedostępnych dla publiczności.

„The Pillar” twierdzi, że „rozległe” stosowanie aplikacji randkowych „jest ewidentne w obrębie murów Watykanu, na obszarach o ograniczonym dostępie w Bazylice św. Piotra, wewnątrz budynków rządu Watykanu i administracji Stolicy Apostolskiej, w tym także w tych, których używa personel dyplomatyczny Watykanu, w budynkach mieszkalnych oraz w Ogrodach Watykańskich, zarówno w godzinach dziennych, jak I nocnych”.

Portal zwraca uwagę na „poważne problemy”, jakie stosowanie takich aplikacji przez urzędników i pracowników watykańskich może stanowić dla bezpieczeństwa Kościoła. „Używanie takich aplikacji w Państwie Watykańskim – pisze „The Pillar” – może być wrażliwym punktem w wysiłkach Stolicy Apostolskiej, by bronić siebie przed atakami cybernetycznymi i innymi operacjami gromadzenia danych wywiadowczych w ostatnich latach”.

Co ciekawe, właścicielem Grindr od roku 2016 do 2020 była chińska firma Beijing Kunlun Tech, co zwiększa prawdopodobieństwo, że dane z tej aplikacji były udostępniane chińskim komunistom. Zbiega się to również czasowo z porozumieniem chińsko-watykańskim tak krytykowanym m.in. przez kard. Josepha Zena. Zasadne jest zatem pytanie o możliwość szantażu ze strony Pekinu.

Z legalnie zdobytych przez „The Pillar” danych, wynika m.in., że „przynajmniej 16 urządzeń mobilnych emitowało sygnały z aplikacji randkowej Grindr w ciągu przynajmniej czterech dni pomiędzy marcem a październikiem 2018 r. na niedostępnych dla publiczności obszarach Państwa Watykańskiego, podczas gdy 16 innych urządzeń pokazało wykorzystanie innych aplikacji dla miejscowych przelotnych znajomości lub randek, zarówno heteroseksualnych, jak i homoseksualnych, w ciągu czterech lub więcej dni w tym samym okresie”.

J. D. Flynn i Ed Condon, założyciele „The Pillar”, spotkali się niedawno z watykańskim sekretarzem stanu kard. Pietro Parolinem. Prawdopodobnie rozmowa dotyczyła zagadnień związanych z bezpieczeństwem Państwa Watykańskiego, ale jej treści nie ujawniono.

jjf/LifeSiteNews.com, thepillarcatholic.com