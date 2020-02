Chiny. Piętno epidemii koronawirusa

To jednak nie koniec bardzo negatywnych skutków, jakie wywołuje ta epidemia. Gospodarka chińska odczuwa bardzo dotkliwie tą sytuację.

Jak podaje Bloomberg Economics gospodarka chińska w ubiegłym tygodniu działała na poziomie 40-50 proc. swoich możliwości. W bieżącym tygodniu obroty nieco wzrosły i obecnie jest to poziom 50-50 proc.

- Według Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem, które powołuje się na dane satelitarne, emisje dwutlenku azotu w tygodniu po wakacjach były o 36 proc. niższe niż w tym samym czasie po przerwie noworocznej w 2019 r. Według niezależnej organizacji badawczej, do spadku emisji przyczyniło się spowolnienie aktywności o 25–50 proc. w różnych sektorach przemysłu, takich jak rafinacja ropy naftowej, wytwarzanie energii z węgla i produkcja stali.

Bardzo odczuwalne są także braki pracowników, co stwierdziło aż 78% firm w Shanghaju.

Kolejnym elementem jest załamanie się ruchu pasażerskiego. Obecnie jest on na poziomie 20% sprzed wybuchu epidemii, a flota autobusów dalekobieżnych została zredukowana o połowę.

- Urzędnik ministerstwa transportu Liu Xiaoming ogłosił 15 lutego w Pekinie, ze około 80 milionów migrujących pracowników powróciło do miejsc, gdzie pracują, a kolejne 120 milionów powróci do końca lutego. Natomiast do końca marca spodziewany jest powrót kolejnych 100 milionów pracowników.