Chiny otwierają prowincję Hubei

W Wuhan blokada, którą wprowadzono 23 stycznia, ma potrwać do 8 kwietnia – podały władze prowincji. Od tej pory do Hubei wjeżdżać i opuszczać ten region będą mogły osoby, które dysponują zielonym „kodem zdrowotnym”. Oznacza to bycie zaklasyfikowanym do grupy niskiego ryzyka.