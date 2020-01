Chiny: od 70 lat nie urodziło się tak mało dzieci

250 mln mieszkańców Chin to ludzie w wieku ponad 60 lat, co daje 18 proc. całej populacji. Prognozy przewidują, że utrzymanie tendencji spadkowej może doprowadzić do tego, iż w 2050 r. jedna trzecia mieszkańców będzie w wieku emerytalnym. A to z kolei spowoduje, że coraz mniejsza liczba pracujących będzie utrzymywać rosnącą liczbę emerytów.

Demografowie podkreślają, że obecna sytuacja w Chinach to rezultat wyniszczającej polityki jednego dziecka, którą forsowała partia komunistyczna. Oprócz tragedii wielu rodzin, doprowadziła ona także do załamania się stosunku płci. Na wsi ze względów kulturowych w wielu ubogich rodzinach dążono do tego, by mieć męskiego potomka. Jak informuje portal CNN, posuwały się one do „skrajnych środków, by zagwarantować płeć swojego dziecka”. Można się domyślać, że te „skrajne środki”, o których mowa, to zabijanie nienarodzonych dziewczynek za pomocą aborcji.