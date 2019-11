Chcesz być uczniem Chrystusa? Wyrzeknij się wszystkiego!

Mikołaj 6.11.19 9:14

Do tego tematu powinny być jeszcze te słowa proroka : " Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie;

On jest Tym, którego się lękać macie

i który was winien bojaźnią przejmować.

14 On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się

dla obu domów Izraela;

pułapką i sidłem

dla mieszkańców Jeruzalem.

15 Wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije,

będą usidleni i w niewolę wzięci»." . Wiecie jak Chrystus staje się kamieniem obrazy ? . albo jak skałą potknięcia ? . Wtedy gdy do Jego słów podchodzicie z pychą która napełnia głupotą . Tak i dosłowne rozumienie jak w tej nauce " wyrzeczenia się wszystkiego" jednych prowadzi do obrazy , a drugich do upadku . A wyrzeczenie się wszystkiego polega na relacji do posiadania i naucza o tym św. Paweł . Tutaj : " Mówię, bracia, czas jest krótki10. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci10, 30 a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; 31 ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata." .To także trzeba właściwie rozumieć !.