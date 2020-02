Cela Plus: Werbował ludzi do przekrętu - zatrzymało go CBA

Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali kolejną osobę, która działała w ramach zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej na terenie Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Austrii i Niemiec. Zatrzymanie to kolejny etap realizacji wielowątkowego śledztwa wszczętego w oparciu o materiały własne CBA. Do tej pory zarzuty w sprawie usłyszało 28 osób.

Postępowanie dotyczy procederu związanego z transakcjami karuzelowymi, tj. fikcyjnymi transakcjami w wewnątrz-wspólnotowym obrocie wyrobami stalowymi, których celem było wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Ustalenia śledczych CBA wskazują, że członkowie grupy doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników urzędów skarbowych. Wszystko wskazuje na to, że osoby występujące w imieniu firm składały nierzetelne deklaracje VAT, co skutkowało nienależnym zwrotem podatku. Ustalone dotychczas straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku powstałe w wyniku działalności tej grupy szacowane są na co najmniej 29 mln zł.