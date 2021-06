Cela plus. Stonoga wrócił do kraju. Biznesmen trafi do aresztu

Kontrowersyjny biznesmen Zbigniew Stonoga, którego prokuratura podejrzewa m.in. o przywłaszczenie pieniędzy z prowadzonej przez siebie fundacji, został już sprowadzony z Holandii. Teraz trafi do aresztu.

W ub. tygodniu sąd w Amsterdamie orzekł wobec Zbigniewa Stonogi nakaz opuszczenia Holandii i wydanie go polskim władzom. Do Holandii biznesmen udał się po tym, jak odmówiono mu azylu w Norwegii. Wówczas z polskich prokuratur do sądu w Amsterdamie trafiło sześć Europejskich Nakazów Aresztowania.

Dziś Prokuratura Krajowa przekazała, że Stonoga został wydany polskim organom. Jak wskazano w komunikacie, holenderski sąd „podzielił stanowisko polskiego wymiaru sprawiedliwości o wysokiej szkodliwości czynów podejrzanego. Uznał, że zostały przez polską prokuraturę dobrze udokumentowane”.

Zbigniew Stonoga jest podejrzany m.in. o oszustwa, jakich miał dopuszczać się prowadząc działalność charytatywną i pranie brudnych pieniędzy. Wedle śledczych większość z przywłaszczonych z prowadzonej przez siebie fundacji pieniędzy miał przeznaczyć na grę w kasynie.

kak/rmf24.pl