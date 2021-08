Cela Plus: Rozbito międzynarodową grupę przestępczą wyłudzającą samochody. 6 osób zatrzymanych

W ramach postępowania Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie funkcjonariusze Wydziału w Przemyślu Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Medyce we współpracy z policją ukraińską przeprowadzili międzynarodową operację przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem luksusowych samochodów. Wspólne działania służb i prokuratury, podjęte na terenie Polski i Ukrainy, doprowadziły do zatrzymania 6 osób.

Wyłudzono luksusowe samochody o wartości ponad 4 mln zł

Jak ustalono, członkowie zorganizowanej grupy przestępczej doprowadzali do niekorzystnego rozporządzenia mieniem polskie instytucje finansowe świadczące usługi w zakresie finansowania leasingu przy zakupie pojazdów. Za pomocą sfałszowanej dokumentacji pozyskiwano luksusowe samochody oraz quady, a następnie sprzedawano je na Ukrainie. W ten sposób doszło do wyłudzenia 10 luksusowych aut. Działalność grupy doprowadziła 8 instytucji finansowo-leasingowych do strat w wysokości ponad 4 mln zł.

Zarzuty i tymczasowe aresztowania

W Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. popełnienia oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, fałszowania dokumentacji oraz wyłudzania kredytów. Cztery spośród zatrzymanych osób usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Na wniosek prokuratora, w stosunku do 3 podejrzanych, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec 3 pozostałych zatrzymanych osób, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru Policji.

Zabezpieczono mienie o wartości ponad 2 mln zł

Współpraca służb doprowadziła do odzyskania 6 samochodów osobowych o wartości około 2 mln zł. Funkcjonariusze przejęli także różnego rodzaju sprzęt m.in. urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, projektory. Łączna wartość zabezpieczonego mienia opiewa na kwotę ponad 2 mln zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i nie można wykluczyć kolejnych zatrzymań w sprawie.

PK.gov.pl