Cela Plus: Rozbito grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Zatrzymano 31 osób i zabezpieczono mienie na kwotę 60 mln zł

60 mln zł zabezpieczonego mienia, 31 osób zatrzymanych i rozbita zorganizowana grupa przestępcza to efekt wspólnych działań CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Działalność grupy polegała na nieopłacaniu części należnych podatków, a także występowaniu o nienależne zwroty podatku VAT, w zakresie obrotu m.in. sprzętem komputerowym i telefonami komórkowymi. W trakcie ostatnich działań zatrzymano 4 osoby, które zostały tymczasowo aresztowane.

Policjanci Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej o charakterze gospodarczym.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać w latach 2013-2018 na terenie Unii Europejskiej, a jej członkowie są podejrzani o przestępstwa w ramach tzw. „karuzeli VAT”. Wszystko wskazuje na to, że podejrzani mogli fałszować dokumenty, a także dopuszczać się oszustw skarbowych. Mieli do tego wykorzystywać częściowo fikcyjny obrót elektroniką użytkową, w tym sprzętem komputerowym i telefonami komórkowymi, który był dokumentowany fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Na działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 1 mld zł, z tytułu nieopłacenia części należnych zobowiązań publicznych oraz nienależnych zwrotów podatku VAT.