Cela Plus: Rozbito gang narkotykowy w Kamieniu Pomorskim

Według śledczych członkowie grupy mogą być także odpowiedzialni za pozbawienie wolności mężczyzny w 2017 roku i jego pobicie. W tym przypadku pokrzywdzony był tak zastraszony, że nie poinformował o tym fakcie policjantów. Funkcjonariusze sami ustalili okoliczności przestępstwa i dotarli do ofiary.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, w minionym tygodniu policjanci CBŚP przygotowali akcje, podczas której zatrzymali 5 osób. Wówczas także przeszukano miejsca zamieszkania oraz obiekty użytkowane przez podejrzanych. W efekcie czego zabezpieczono narkotyki, tj.: marihuanę i amfetaminę. Przejęto także urządzenia służące do porcjowania narkotyków oraz niebezpieczne narzędzia, w tym maczety. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono m.in. pieniądze, samochody oraz biżuterię, w tym luksusowy samochód wart ok. 350 tys. zł i zegarek wartości ok. 40 tys. zł.