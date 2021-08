Cela plus! Oszukał co najmniej 107 osób z całej polski. Teraz odpowie przed sądem

Jeleniogórscy policjanci zakończyli postępowanie i skierowali do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko 30-latkowi podejrzanemu o serię oszustw na szkodę osób z całej Polski. Mężczyzna za pośrednictwem Internetu oferował wynajem apartamentu w Kołobrzegu, którego w rzeczywistości nie posiadał. W ten sposób oszukał co najmniej 107 osób na łączną kwotę około 200 tys. zł. Teraz za oszustwa grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zakończyli postępowanie i skierowali akt oskarżenia przeciwko 30-letniemu jeleniogórzaninowi podejrzanemu o serię oszustw.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna w okresie od marca do czerwca 2019 roku za pośrednictwem Internetu oferował wynajem apartamentu w Kołobrzegu. Od osób zainteresowanych pobierał pieniądze za tę usługę, jednak z umowy się nie wywiązał, gdyż apartamentu w rzeczywistości nie posiadał. W ten sposób oszukał co najmniej 107 osób z całej Polski na łączną kwotę około 200 tysięcy zł.

Teraz jeleniogórzanin za przestępstwa, o które jest podejrzany, odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci radzą turystom, aby nie zostawiali załatwiania spraw związanych z rezerwacją noclegu na ostatnią chwilę. Należy dokładnie sprawdzić ofertę, zachować szczególną ostrożność przy rezerwacji lokali w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach i uważać na super okazje cenowe. Najlepiej porównać cenę wynajmu z innymi ofertami w podobnym standardzie i lokalizacji. Postarajmy się zebrać jak najwięcej informacji na temat obiektu, w którym chcemy zrobić rezerwację. Nie sugerujmy się tylko opiniami zadowolonych klientów dostępnymi na stronie internetowej danego lokalu, gdyż mogą być sfałszowane. Uważajmy, jeżeli na stronie właściciela podano bardzo mało informacji. Sprawdźmy, czy podany adres faktycznie istnieje. Obiekty działające legalnie powinny być zarejestrowane w urzędzie miasta lub gminy oraz w bazie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zalecamy, aby zaliczkę wpłacać na konto bankowe. Każda inna forma wpłaty pieniędzy proponowaną przez wynajmującego powinna wzbudzić nasze podejrzenia. Poprośmy o wystawienie faktury, rachunku lub paragonu za wpłaconą zaliczkę i zachowajmy całą dokumentację związaną z transakcją, jak również całą korespondencję związaną z rezerwacją.





mp/policja.pl