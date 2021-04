Cela plus. Internetowi oszuści z Białorusi i Ukrainy w rękach cyberpolicjantów

Oszuści internetowi ze zorganizowanej grupy przestępczej wpadli w ręce policjantów z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP Katowice. Obywatele Białorusi i Ukrainy oszukali kilkaset osób na ponad 1,5 miliona złotych. Siedemnastu z nich zostało już tymczasowo aresztowanych, a jedną osobę objęto policyjnym dozorem.

Policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP Katowice wspierani m.in. przez śledczych z Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej.

Podczas działań na terenie Katowic, Warszawy, Krakowa, Tczewa, Wrocławia i Zakopanego policjanci zatrzymali łącznie 19 osób - obywateli Białorusi i Ukrainy - członków zorganizowanej grupy przestępczej, specjalizującej się we włamaniach na rachunki bankowe oraz kradzieży zgromadzonych tam środków. Kilku spośród nich zatrzymano na „gorącym uczynku” przestępstwa.

Sprawcy działali z wykorzystaniem metody, przed którą wielokrotnie ostrzegaliśmy. W pierwszej fazie oszuści organizowali tzw. kampanię SMS, rozsyłając wiadomości tekstowe o konieczności dokonania często symbolicznej dopłaty np. do oczekiwanej przesyłki. W wiadomości zamieszczony był link, pod którym można było rzekomo poznać szczegóły, w rzeczywistości kierujący na podstawioną stronę banku. Sprawcy nakłaniali w ten sposób odbiorców wiadomości SMS do uruchomienia przesłanego linku, docelowo umożliwiającego przejęcie loginu i hasła do bankowości elektronicznej i kradzieży pieniędzy z konta. Oszuści wielokrotnie zaciągali też pożyczki na przejętych rachunkach i wyprowadzali tak pozyskane środki.

Dotychczas ustalono, że skradzione pieniądze członkowie grupy wypłacali w bankomatach metodą na BLIK, w różnych miastach na terenie Polski, m.in. w Katowicach, Krakowie, Kaliszu, Łodzi, Poznaniu, Sopocie, Sosnowcu, Warszawie, Wrocławiu czy Zakopanem. Pieniądze przelewali także na rachunki bankowe będące w dyspozycji grupy, aby później je także wypłacić.

Działając od 1 grudnia 2020 do 8 kwietnia 2021 roku przestępcy wysłali nie mniej niż 280 tysięcy wiadomości SMS z fałszywym linkiem. Oszukane w ten sposób osoby straciły przynajmniej 1,5 miliona złotych. Podczas ostatnich działań w Warszawie - 8 kwietnia 2021 roku - policjanci zabezpieczyli kolejne urządzenia wykorzystywane w przestępczej działalności.

Na wniosek śledczych z nadzorującej sprawę Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, sąd zastosował wobec 17 zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań, a wobec jednej osoby dozór policyjny i poręczenie majątkowe.

Sprawa jest rozwojowa i prowadzący ją policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem: Kompendium - jak nie dać się oszukać w Internecie.

mp/policja.pl