Cela Plus: Chińscy plantatorzy ,,maryśki'' spod Warszawy zatrzymani

Ponad 3200 roślin konopi innych niż włókniste oraz 6 kilogramów gotowego suszu o czarnorynkowej wartości około 3,5 miliona złotych zabezpieczyli stołeczni policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze zlikwidowali kolejną już plantację marihuany. Środki odurzające prawdopodobnie miały trafić na rynek europejski. Zatrzymanym obywatelom Chin, którzy zostali tymczasowo aresztowani grożą co najmniej 3 lata więzienia.

Na trop nielegalnego procederu, jaki prowadzony był na terenie powiatu piaseczyńskiego wpadli stołeczni policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową. Wszystko wskazywało na to, że w budynku, w którym wcześniej mieściła się siedziba firmy, może znajdować się plantacja konopi innych niż włókniste. Z informacji funkcjonariuszy wynikało także, że nielegalną uprawą prawdopodobnie zajmują się mężczyźni pochodzący z Azji.

W związku z tą sprawą zostało zatrzymanych dwóch obywateli Chin. Jak ustalili policjanci, 61-letni mężczyzna miał opiekować się uprawą, natomiast 43-latek, przewozić gotowy susz do magazynu w Warszawie, gdzie prawdopodobnie był on pakowany i wysyłany do krajów na terenie Europy. Funkcjonariusze ustalili, że w ostatnim czasie 2 paczki z nielegalnym towarem zostały wysłane do Hiszpanii.