Cela plus: CBŚP zlikwidowało fabrykę ,,lewych'' papierosów. Aresztowano 8 osób

8 osób aresztowanych, przejęte nielegalne papierosy i tytoń, a także kompletna linia produkcyjna wraz ze specjalistyczną maszyną, to efekt działań CBŚP i KAS. Z ustaleń śledczych wynika, że tylko w listopadzie ubiegłego roku grupa przestępcza mogła wyprodukować około 8 mln papierosów, natomiast przejęta przez funkcjonariuszy maszyna miała wydajność produkcyjną wynoszącą nawet milion papierosów dziennie. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Wspólna akcja policjantów Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariuszy dolnośląskiej i mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej, doprowadziła do zlikwidowania fabryki papierosów, zatrzymania osób podejrzanych, przejęcia gotowych papierosów i tytoniu.

Akcję przeprowadzono w listopadzie ubiegłego roku, na terenie powiatu wrocławskiego. Funkcjonariusze zatrzymali 5 obywateli Ukrainy, którzy byli kompletnie zaskoczeni błyskawicznym działaniem służb. W momencie wkroczenia funkcjonariuszy CBŚP i KAS do pomieszczeń, w których znajdowała się fabryka papierosów, zatrzymani zajmowali się bezpośrednio procesem produkcyjnym. Natomiast w powiecie oławskim służby odkryły magazyn z nielegalnymi papierosami, tytoniem i innymi komponentami służącymi do produkcji papierosów. Zatrzymany także został kolejny mężczyzna, którego śledczy podejrzewają o udział w nielegalnym procederze.

W trakcie działań łącznie zatrzymano 6 osób, zabezpieczono specjalistyczną maszynę produkcyjną oraz przejęto łącznie około 400 tys. gotowych papierosów, komponenty służące do ich wytwarzania, m.in. 1300 kg tytoniu, a także półprodukty niezbędne w procesie produkcyjnym, jak również okleiny filtra z podrobionym znakiem towarowym znanego amerykańskiego koncernu tytoniowego. Cały proces produkcji odbywał się w przystosowanych pomieszczeniach, rozmieszczonych na dwóch kondygnacjach. Na hali magazynowej znajdowała się maszyna do produkcji papierosów, do której dostęp możliwy był jedynie za pomocą zakamuflowanej windy.

Wartość zabezpieczonej linii produkcyjnej, przejętego tytoniu i papierosów oraz komponentów służących do ich wytwarzania, została oszacowana na kwotę około 2 mln zł. Gdyby przejęte wyroby tytoniowe trafiły na rynek, Skarb Państwa straciłby szacunkowo blisko 3 mln zł. Z wyliczeń śledczych wynika, że w tylko listopadzie ubiegłego roku, grupa przestępcza mogła wyprodukować około 8 mln papierosów, natomiast przejęta przez funkcjonariuszy maszyna miała wydajność produkcyjną wynoszącą nawet 1 mln papierosów dziennie.

Osoby zatrzymane zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie usłyszały zarzuty karnoskarbowe, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

W ostatnim czasie funkcjonariusze wspólnie z prokuratorem, wykonali czynności z dwoma kolejnymi osobami podejrzanymi, które także usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również przestępstw karnoskarbowych. Śledczy dalej wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy i rolę poszczególnych podejrzanych w całym procederze. Wszystkie osoby podejrzane decyzją sądu zostały tymczasowo aresztowane.

CBSP.policja.pl